Сходила в ресторан: "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо подчеркнула стройные ноги клетчатым мини

29-летняя модель и актриса в кокетливом луке сходила на ужин.

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда направлялась на ужин в ресторан.

Для своего выхода она выбрала короткое горчичное мини-платье с черной ленточкой на груди и объемными рукавами-фонариками. Наряд отлично подчеркнуло стройные ноги модели. Выглядела она в нем кокетливо.

Оливия Калпо / Getty Images

Платье Калпо сочетала с черными остроносыми ботильонами на шпильке и небольшой черной сумкой. Волосы она собрала в хвост и сделала макияж с черными стрелками. В ушах у нее были изящные золотые серьги.

Оливия - известная модница. Она всегда тщательно подбирает образы для себя. К примеру, на Венецианский кинофестиваль модель пришла в кружевном полупрозрачном платье цвета морской волны на тонких бретельках, с рюшами и небольшим шлейфом.

Оливия Калпо / Associated Press

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