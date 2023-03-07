Сходила в ресторан: участница "Холостяка-12" в черном платье похвасталась пышным сексуальным бюстом

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд порадовала фолловеров новыми снимками из повседневной жизни. Девушка сходила поужинать в ресторан, где и сделала несколько фотографий.

Для своего выхода Марина выбрала вечернее черное платье, идеально подчеркнувшее ее пышный сексуальный бюст. Уверены, что на ее соблазнительное декольте обращали внимание многие посетители заведения.

Марина Голд/Instagram

На плечи девушка накинула черный жакет. Волосы она распустила, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук французским маникюром.

Марина Голд/Instagram

Позировала Марина за столом, держа в руках бокал с шампанским.

Марина Голд/Instagram

Напомним, другая участница проекта "Холостяк" — актриса Виктория Варлей — на побережье океана в голубом купальнике похвасталась упругими ягодицами.

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