Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Сходила в ресторан: участница "Холостяка-12" в черном платье похвасталась пышным сексуальным бюстом

Сходила в ресторан: участница "Холостяка-12" в черном платье похвасталась пышным сексуальным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
636
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сходила в ресторан: участница "Холостяка-12" в черном платье похвасталась пышным сексуальным бюстом

Марина Голд/Instagram

Марина Голд обожает демонстрировать свое соблазнительное декольте.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд порадовала фолловеров новыми снимками из повседневной жизни. Девушка сходила поужинать в ресторан, где и сделала несколько фотографий.

Для своего выхода Марина выбрала вечернее черное платье, идеально подчеркнувшее ее пышный сексуальный бюст. Уверены, что на ее соблазнительное декольте обращали внимание многие посетители заведения.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

На плечи девушка накинула черный жакет. Волосы она распустила, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук французским маникюром.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Позировала Марина за столом, держа в руках бокал с шампанским.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Напомним, другая участница проекта "Холостяк" — актриса Виктория Варлей — на побережье океана в голубом купальнике похвасталась упругими ягодицами.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
636
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация