Сходила в ресторан: участница "Холостяка-12" в черном платье похвасталась пышным сексуальным бюстом

Марина Голд обожает демонстрировать свое соблазнительное декольте.
Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд порадовала фолловеров новыми снимками из повседневной жизни. Девушка сходила поужинать в ресторан, где и сделала несколько фотографий.
Для своего выхода Марина выбрала вечернее черное платье, идеально подчеркнувшее ее пышный сексуальный бюст. Уверены, что на ее соблазнительное декольте обращали внимание многие посетители заведения.
На плечи девушка накинула черный жакет. Волосы она распустила, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук французским маникюром.
Позировала Марина за столом, держа в руках бокал с шампанским.
Напомним, другая участница проекта "Холостяк" — актриса Виктория Варлей — на побережье океана в голубом купальнике похвасталась упругими ягодицами.
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