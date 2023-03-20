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Сходила в спортзал: британская телезвезда в леопардовом кроп-топе похвасталась плоским животом

Сходила в спортзал: британская телезвезда в леопардовом кроп-топе похвасталась плоским животом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
510
Время на прочтение
1 мин
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Сходила в спортзал: британская телезвезда в леопардовом кроп-топе похвасталась плоским животом

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри и спортом позанималась, и пикантных снимков наделала.

Британская телезвезда Хлоя Ферри сходила в спортзал, где сделала несколько снимков, которыми поделилась в Instagram.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

На тренировку она надела леопардовый костюм, состоявший из кроп-топа и лосин. В этом луке Хлоя похвасталась плоским животом и сексуальными формами.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Ферри продемонстрировала соблазнительную фигуру в обтягивающем темно-бежевом платье миди с металлическими каплями и на тонких бретельках.

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Дата публикации
Просмотры
510
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