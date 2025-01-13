Сходила в театр с красивой прической: Сидни Суини под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Сидни Суини продемонстрировала простой, но интересный наряд на улице в Нью-Йорке, когда ее сфотографировали папарацци. Известная актриса вместе с друзьями посетила мюзикл "Культ любви", который ставят на Бродвее.

Для своего вечернего выхода Сидни надела синее короткое атласное платье, которое носила в сочетании с черными колготками и туфлями слингбэками. Также на актрисе была черная дубленка с меховой отделкой, а вот в руке она держала небольшую сумку с короткой ручкой.

Главным украшений лука стали волосы актрисы - она их распустила и немного придала им текстуры. Прическа выглядела просто, но красиво.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Напомним, что также регулярно по пути в театр замечают актрису Кэти Холмс, однако она не ходит на представления, а сама выступает на сцене. Практически ежедневно она демонстрирует простые и повседневные образы, а также становится мишенью для папарацци в Нью-Йорке.

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