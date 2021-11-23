Сходила за покупками: Скаут Уиллис сфотографировали в цветастом платье и с шоппером

Девушка опять стала мишенью для фотографов.

Средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса попала под прицел папарацци на улице в Лос-Анджелесе, когда выходила из магазина после шопинга. 30-летняя Скаут была одета в легкое цветастое платье до колен, которое украшали рукава-фонарики и пуговицы.

Наряд знаменитость сочетала с зелеными туфлями на шнурках и носками лавандового оттенка. В одной руке у нее была чашка с напитком, а в другой - шоппер с покупками. Волосы она распустила и накрасила губы красной помадой, немного морковного оттенка.

Скаут Уиллис / Getty Images

Вообще, Скаут всегда ходит за покупками самостоятельно. Девушку уже не раз фотографировали возле магазинов, когда она шла к машине, чтобы положить покупки в багажник. Также несколько раз она попадала под прицел папарацци со своей собакой, которую тоже иногда берет на шопинг.

Скаут Уиллис / Getty Images

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