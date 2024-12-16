Сходили на балет: Иванка Трамп в белом костюме, ее подрослая дочь – в черном платье

Иванка Трамп вместе со своей 13-летней дочерью Арабеллой, которая выросла настоящей красавицей, культурно провели вечер – они сходили на балет, где сфотографировались на фоне елки. Снимок она показала в Instagram Stories.

Иванка выбрала для своего выхода стильный белый костюм с золотыми пуговицами на жакете и черный топ с пикантным декольте. Она распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук белым клатчем.

Иванка Трамп с дочерью

Арабелла была одета в черное платье без рукавов и с трапециевидным вырезом. Руку она украсила белым браслетом из бисера.

Напомним, Иванка Трамп в полосатом сарафане с белым поясом появилась на спортивном мероприятии.

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