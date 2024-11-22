Сходили на баскетбол: бывший муж Оливии Уайлд сводил их 10-летнего сына на матч

Звезда "Доктора Хауса" - актриса Оливия Уайлд - была в отношениях с Джейсоном Судейкисом с 2011-го до 2020-го года. В этих отношениях у пары родилось двое детей - сын Отис Александр и дочь Дэйзи Джозефин.

Несмотря на расставание родителей дети регулярно проводят время с отцом. Особенно часто с Джейсоном на публике появляется его 10-летний Отис - они ходят на спортивные матчи.

21 ноября в Лос-Анджелесе они посетили баскетбольный матч между Los Angeles Lakers и Orlando Magic. Известный актер и его сын сидели на лучших местах - в первом ряду.

Джейсон Судейкис с сыном Отисом / Фото: Associated Press

Сын пары очень похож на свою знаменитую мать, но удивляют при этом также его роскошные волосы, ведь они у мальчика очень длинные.

Джейсон Судейкис с сыном Отисом / Фото: Associated Press

Джейсон Судейкис с сыном Отисом / Фото: Getty Images

Оливия же тоже живет в Лос-Анджелесе и регулярно посещает спортзал, чтобы быть в хорошей форме. Актрису часто фотографируют папарацци в спортивных луках.

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