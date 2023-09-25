Сходили на футбол: Никола Пельтц в кожаном плаще, а ее муж Бруклин с новой прической

Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц съездили в Париж на матч ПСЖ.

Пара посетила матч Uber Eats Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Олимпик Марсель" в Парк де Пренс в столице Франции. Бруклина и Николу запечатлели на трибунах стадиона.

Пельтц была в кожаном плаще и с голубой меховой сумкой в руках. Она собрала волосы в высокий хвост, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула пухлые губы. В ушах у девушки были серьги-кольца.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Бруклин надел классическую белую футболку и черные брюки, а поверх футболки повязал черный свитер на груди. Парень сделал короткую стрижку и надел золотую цепь на шею.

Также в своем Instagram Никола опубликовала кадр вида из своего номера в отеле. Он открывался на Эйфелеву башню.

Никола Пельтц показала фото из Парижа / Фото: Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

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