Сходили на футбол: Викторию Бекхэм запечатлели на руках у мужа

С тех пор, как Лионель Месси перешел играть за клуб "Интер Майами", Виктория Бекхэм стала активной футбольной болельщицей.

Папарацци сделали кадры, на которых веселый Дэвид активно болеет за свою команду (он является совладельцем клуба "Интер Майами", а его жена Виктория сидит у него на руках, одетая в черный обтягивающий топ и брюки с поясом на талии и пьет какой-то напиток. Супруги смотрели футбольный матч Кубка лиги между "Интер Майами" и "Далласом".

Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Также в своем Instagram Виктория часто стала публиковать кадры с футбольных матчей. Преимущественно это снимки с звездными гостями или женами футболистов. По фото видно, что Бекхэм пытается подружиться с супругой Месси – Антонеллой Рокуццо.

Антонелла Рокуццо и Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Иногда она публикует кадры с послематчевых вечеринок, на которых непременно запечатлена и жена Месси.

К слову, ранее мы не наблюдали, что у Виктории есть такой интерес к футболу.

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