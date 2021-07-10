Сходили на обед: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили с детьми в Лос-Анджелесе

Пара попала под прицел папарацци.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек уже не скрывают свои отношения и смело ходять на свидания и на прогулки с детьми. Так в пятницу, 9 июля, пару подловили в Лос-Анджелесе, когда они направлялись на обед в ресторан Brentwood Country Mart со своими детьми. Приехали Аффлек и Лопес на разных машинах, а по пути в заведение нежно обнимались.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

51-летняя Дженнифер выбрала для семейного отдыха белый комбинезон, который сочетала с кроссовками и неоновой сумкой Louis Vuitton. Волосы она решила собрать в высокую прическу, на лице сделала макияж, а вот из аксессуаров выбрала любимые сережки-кольца, солнцезащитные очки и лаконичную подвеску на шее. Бен был одет просто, отдав предпочтение серой футболке и джинсам.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Джен и Бен, к слову, уже встречались ранее и в ноябре 2002 года даже объявили о помолвке. Тогда пара была такой популярной в Голливуде, что журналисты прозвали ее "Беннифер". Свадьба Аффлека и Лопес, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена днем раньше.

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