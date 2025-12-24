ТСН в социальных сетях

Сходили на праздничный шопинг: известную актрису застали с дочерью-моделью на улице

За день до Сочельника мама и дочь сходили за покупками.

Лиза Рина и Амелия Грей

Лиза Рина и Амелия Грей / © Getty Images

Американская актриса и телеведущая Лиза Рина попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе после шопинга. Сфотографировали знаменитость вместе с ее младшей дочерью Амелией, которая тоже активно строит карьеру модели.

Мама и дочь были одеты просто и в удобные образы, которые включали объемные куртки и широкие простые брюки. Также свои луки знаменитости дополнили солнцезащитными очками и сумками. Однако если Лиза была в кроссовках, то Амелия соединила спортивный лук с вьетнамками.

Лиза Рина и Амелия Грей / © Getty Images

Лиза Рина и Амелия Грей / © Getty Images

Напомним, что также мама и дочь иногда приходят вместе на светские мероприятия. Вместе они посетили гламурное мероприятие бренда Swarovskiи обе были в потрясающих черных платьях.

Лиза Рина и Амелия Грей / © Getty Images

Лиза Рина и Амелия Грей / © Getty Images

