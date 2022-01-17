Сходили на шопинг: Дженнифер Лопес сфотографировали с дочерью-подростком

Певица решила провести день с 13-летней дочерью Эммой и сходить на шопинг.

Дженнифер Лопес и ее дочку заметили в Лос-Анджелесе, возле одного из магазинов одежды. Певица выбрала для прогулки джинсовую макси-юбку Dior, выполненную в технике пэчворк, которую сочетала с укороченным свитеров бежевого цвета. Наряд певица дополнила солнцезащитными очками Max Mara, ботинками от Ralph Lauren, сумкой с бахромой от Chanel и золотыми украшениями от популярного ювелирного бренда Jennifer Fisher.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой / Getty Images

Эмма была одета просто, но со вкусом, ведь сочетала в луке широкие джинсы, удлиненное белое худи с принтом, а также культовые белые кеды Converse. Также у Эммы новая прическа: она сделала несколько красных прядок в волосах, а ведь совсем не дано ее волосы были синего цвета.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой / Getty Images

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой / Getty Images

Читайте также: