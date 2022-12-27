Сходили на шопинг перед Рождеством: Мэрайю Кэри сфотографировали с бойфрендом

Американскую суперзвезду Мэрайю Кэри заметили в Аспене с ее бойфрендом - 39-летним Брайаном Танакой. Пара вечером, 23 декабря, зашла в один из элитных магазинов Louis Vuitton на шопинг. Также она примеряла несколько ювелирных украшений.

На певице в тот день был эффектный наряд, в котором она сочетала мини-юбку с курткой-бомбером, а также колготками шоколадного оттенка. На Мэрайе также были стильные солнцезащитные очки, крупные золотые серьги и черные ботинки с золотистыми шнурками от Dolce & Gabbana.

Брайан, который держал возлюбленную за руку и помогал пройти к машине, надел панамку, серые джинсы с потертостями и футболку. Также на танцоре тогда были ботинки-луноходы и куртка с имитацией вязаного кардигана.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Напомним, что Кэри и Танака уже очень давно вместе. Впервые они встретились в середине 2000-х, тогда он работал танцором, во время ее тура Adventures of Mimi, который состоялся в 2006 году. Встречаться пара начала аж в 2016 году.

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