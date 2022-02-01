Сходили на свидание в театр: Кэти Перри и Орландо Блума запечатлели папарацци в Нью-Йорке

Молодые родители решили провести вечер вдвоем.
Сейчас певица Кэти Перри и ее бойфренд Орландо Блум проводят время в Нью-Йорке, куда пара прилетела из солнечной Калифорнии, поскольку у Кэти было запланировано в этом месяце несколько выступлений. В воскресенье вечером знаменитостей подловили папарацци на Манхэттене, когда они выходили из театра Сент-Джеймс, где смотрели постановку "Американская утопия".
Кэти была одета в трикотажный полосатый костюм от бренда A.L.C., красный кожаный плащ Materiel и дополнила этот лук сумкой Fendi, сапогами и солнцезащитными очками. Орландо был одет в теплую клетчатую куртку, рубашку и джинсы.
Напомним, ранее фотографы запечатлели пару с их годовалой дочкой Дейзи Дав Блум. Перед выступлением Кэти на Saturday Night Live родители зашли в магазин игрушек с ребенком. Лицо малышки они не показали.
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