Сходили на свидание в театр: Кэти Перри и Орландо Блума запечатлели папарацци в Нью-Йорке

Сходили на свидание в театр: Кэти Перри и Орландо Блума запечатлели папарацци в Нью-Йорке

Молодые родители решили провести вечер вдвоем.

Сейчас певица Кэти Перри и ее бойфренд Орландо Блум проводят время в Нью-Йорке, куда пара прилетела из солнечной Калифорнии, поскольку у Кэти было запланировано в этом месяце несколько выступлений. В воскресенье вечером знаменитостей подловили папарацци на Манхэттене, когда они выходили из театра Сент-Джеймс, где смотрели постановку "Американская утопия".

Кэти была одета в трикотажный полосатый костюм от бренда A.L.C., красный кожаный плащ Materiel и дополнила этот лук сумкой Fendi, сапогами и солнцезащитными очками. Орландо был одет в теплую клетчатую куртку, рубашку и джинсы.

Кэти Перри и Орландо Блум / Getty Images

Напомним, ранее фотографы запечатлели пару с их годовалой дочкой Дейзи Дав Блум. Перед выступлением Кэти на Saturday Night Live родители зашли в магазин игрушек с ребенком. Лицо малышки они не показали.

Кэти Перри, Орландо Блум и Дейзи / Getty Images

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