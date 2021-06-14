Сходили на теннис: Тину Кунаки сфотографировали с младшим братом-моделью

Жену Венсана Касселя подловили с родственником.

Знаменитая французская модель Тина Кунаки попала под прицел папарацци со своим младшим братом - 21-летним Закари. Родственники пришли на Открытый чемпионат Франции по теннису, который проходил в Париже, и, стоит отметить, похожи они как две капли воды.

Тина выбрала для отдыха полосатые шорты, белую базовую футболку и накинула рубашку. Свои роскошные кудрявые волосы она оставила распущенными. Закари также выбрал шорты и полосатое поло от бренда Lacoste.

Тина Кунаки с братом / Getty Images

Младший брат Тины тоже модель. Он много снимается и иногда делится некоторыми своими фотосессиями Instagram. Молодой человек уже подписал несколько успешных контрактов с французскими брендами одежды и даже принял участие в съемках нескольких рекламных кампаний.

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