Сходили на Уимблдон: Кэти Перри и Орландо Блума запечатлели за поцелуями

38-летняя Кэти Перри и 46-летний Орландо Блум попали под прицелы фотокамер во Всеанглийском клубе лаун-тенниса.

Кэти была в темно-синем топе Bardot с длинными рукавами и белой шелковой юбке-миди, на шее у нее был завязан шелковый платок с мелким гороховым принтом, а на лице были черные солнцезащитные очки. Звезда завершила образ лаконичными серьгами-кольцами и макияжем в теплых тонах.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

Орландо надел темно-синий пиджак в клетку и полосатую рубашку в сочетании с темно-синим галстуком. Пара активно болела на трибунах и не стеснялась проявлять чувства друг к другу.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

Напомним, в мае Кэти Перри была гостьей коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве, но муж вместе с ней на историческом событии не присутствовал.

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