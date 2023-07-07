Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сходили на Уимблдон: Кэти Перри и Орландо Блума запечатлели за поцелуями

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
795
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сходили на Уимблдон: Кэти Перри и Орландо Блума запечатлели за поцелуями

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

Супруги посетили Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.

38-летняя Кэти Перри и 46-летний Орландо Блум попали под прицелы фотокамер во Всеанглийском клубе лаун-тенниса.

Кэти была в темно-синем топе Bardot с длинными рукавами и белой шелковой юбке-миди, на шее у нее был завязан шелковый платок с мелким гороховым принтом, а на лице были черные солнцезащитные очки. Звезда завершила образ лаконичными серьгами-кольцами и макияжем в теплых тонах.

Кэти Перри и Орландо Блум / © Getty Images
Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

Орландо надел темно-синий пиджак в клетку и полосатую рубашку в сочетании с темно-синим галстуком. Пара активно болела на трибунах и не стеснялась проявлять чувства друг к другу.

Кэти Перри и Орландо Блум / © Getty Images
Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

Напомним, в мае Кэти Перри была гостьей коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве, но муж вместе с ней на историческом событии не присутствовал.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
795
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация