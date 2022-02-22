Сходили на утреннюю прогулку: Беллу Хадид сфотографировали с бойфрендом

На красные дорожки и мероприятия они вместе пока не ходят, хотя на совместных прогулках влюбленных видят не впервые.

Об отношениях супермодели Беллы Хадид и арт-директора Марка Калмана стало известно летом прошлого года. Тогда они вместе проводили время во Франции, затем девушку несколько раз видели у Марка в Лондоне. Сейчас пара наслаждается отношениями и живет в Нью-Йорке. Вчера их заметили в центре города утром, когда они вышли за напитками и немного прогулялись.

Белла была одета в черные лосины, кроссовки и флисовую кофту оверсайз. Волосы модель собрала скранчем и выпустила у лица несколько прядей. Марк же выбрал трикотажные спортивные штаны, черную футболку и бомбер.

Белла Хадид и Марк Калман / Getty Images

Пара мило болтала и улыбалась. Белла несла в руке кофе и сумку-шоппер.

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