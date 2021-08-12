Сходили на ужин: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сфотографировали в одной машине

Сходили на ужин: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сфотографировали в одной машине

Пара продолжает наслаждаться отношениями.

Каждое появление на публике певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека - настоящие событие, ведь пара после расставания, которое было 18 лет назад, опять воссоединилась. Они уже не скрывают своих отношений и иногда появляются вместе на публике. Например, в прошлом месяце они вместе отдыхали на яхте в Италии и открыто гуляли по улицам, держась за руки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Теперь они вернулись в США. Живут Дженнифер и Бен пока отдельно, но вот на ужин ездят вместе и на одной машине. 11 августа пару подловили, когда они уезжали с ресторана Craig's в Западном Голливуде.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Бен был за рулем, а на заднем сидении автомобиля сидела дочь Дженнифер Эмма.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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