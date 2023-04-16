Сходили в церковь: Екатерина Бужинская с детьми посвятила паски

Екатерина Бужинская поделилась с подписчиками в Instagram милыми фотографиями с сегодняшнего праздника Пасхи.

Артистка вместе со своими детьми – Катериной и Дмитриком, сходила в церковь посвятить паски.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Певица и дети нарядно оделись в family look – на звездной маме и дочери были темно-синие платья-вышиванки, а на сыне – темно-синяя рубашка с вышивкой.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Христос Воскрес!!! Воистину Воскрес!!! Мира и Победы Украине!!!" – пожелала Бужинская.

А еще Екатерина показала, как двойняшки украшали паски. Делали они это в красивых вышитых нарядах.

Дети Екатерины Бужинской / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская выступила на благотворительном концерте "Украина – это мы", состоявшемся в Гамбурге. Там звезда продемонстрировала красивый образ в желтом платье с голубой вышивкой. На шее у нее было гуцульская згарда.

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