Сходили в кинотеатр: Юрий Горбунов – в широких брюках, Екатерина Осадчая – в шелковой юбке

Звездные супруги – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая – посетили в кинотеатре "Оскар" премьеру украинского фильма "БожеВільні" от режиссера Дениса Тарасова, снятого на реальных воспоминаниях диссидентов.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Они пришли на ивент в стильных образах. Юрий был одет в белую футболку, черный джемпер без рукавов и черные широкие брюки со стрелками. Обут ведущий был в черные кроссовки, а на шее у него была интересная подвеска.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Екатерина выбрала для своего появления базовую белую футболку, которую скомбинировала с черной шелковой юбкой миди и черными кожаными ботильонами на невысоких платформах. На плечо она накинула черный жакет.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Осадчая собрала волосы в хвост, сделала нежный макияж и бежевый маникюр. В ушах у нее были серьги гвоздики, на запястьях – браслеты, а на шее – цепочки с подвесками, одна из которых была в виде расчески.

О фильме:

События фильма происходят в 1970-е годы. В нем рассказывается о молодом, творческом, свободолюбивом меломане Андрее Довженко. Из-за любви к запрещенной в СССР западной рок-музыке он попадает в тиски тоталитарной системы, которая упрочняет его не в тюрьму, а в закрытую психиатрическую больницу. Оказывается, большинство обвиняемых по такой же статье получают как приговор вымышленный в кабинетах КГБ диагноз "вялотекущая шизофрения". Он попадает в настоящий ад карательной психиатрии. Теперь перед Андреем выбор – сотрудничать с КГБ и вернуться домой или остаться при своих принципах и бороться с системой.

С сегодняшнего дня фильм "БожеВільні" в национальном прокате.

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