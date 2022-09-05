Сходили в ресторан: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек под прицелом папарацци

Пара отдыхала и пыталась не обращать внимания на любопытных поклонников и фотографов.

Голливудские суперзвезды и одна из наиболее известных пар в мире в очередной раз попали под прицел фотографов. Влюбленных заметили в Малибу, когда они направлялись в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu в минувшее воскресенье. Также они посетили мероприятие Malibu Chili Cook-Off.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен и Дженнифер держались за руки и о чем-то болтали. На актрисе было легкое белое макси-платье с длинными рукавами. Образ она дополнила красными шлепанцами от коллаборации Adidas x Gucci, украшениями Jennifer Fisher и объемной сумкой Dior Book Tote.

Бен же надел для прогулки с любимой полосатую рубашку, светлые штаны и кеды от бренда Tom Ford. На глазах у актера были солнцезащитные очки-авиаторы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Напомним, свадьба пары состоялась 20 августа. В день свадьбы на невесте было три разных образа от Ralph Lauren.

Дженнифер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

Читайте также: