Сходили в ресторан: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек под прицелом папарацци

Пара отдыхала и пыталась не обращать внимания на любопытных поклонников и фотографов.
Голливудские суперзвезды и одна из наиболее известных пар в мире в очередной раз попали под прицел фотографов. Влюбленных заметили в Малибу, когда они направлялись в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu в минувшее воскресенье. Также они посетили мероприятие Malibu Chili Cook-Off.
Бен и Дженнифер держались за руки и о чем-то болтали. На актрисе было легкое белое макси-платье с длинными рукавами. Образ она дополнила красными шлепанцами от коллаборации Adidas x Gucci, украшениями Jennifer Fisher и объемной сумкой Dior Book Tote.
Бен же надел для прогулки с любимой полосатую рубашку, светлые штаны и кеды от бренда Tom Ford. На глазах у актера были солнцезащитные очки-авиаторы.
Напомним, свадьба пары состоялась 20 августа. В день свадьбы на невесте было три разных образа от Ralph Lauren.
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