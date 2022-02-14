Сходили в ресторан: Меган Фокс и ее жениха-рокера заметили в Берлине

Сходили в ресторан: Меган Фокс и ее жениха-рокера заметили в Берлине

Пара активно посещает различные вечеринки, показы и фестивали.

Голливудская актриса Меган Фокс и ее возлюбленный Колсон Бейкер, известный под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, прилетели в Германию. Скорее всего, они посетят 72-й Международный кинофестиваль Берлинале, в рамках которого покажут фильм "Телец", где они вместе сыграли.

13 февраля влюбленных заметили в одном из ресторанов Берлина Grill Royal. Меган и Колсон вышли из машины, прикрывая лица руками. Меган была в бежевом топе, джинсах и длинном кожаном пальто, а вот Колсон выбрал черный костюм и шелковую рубашку от Dolce & Gabbana.

Меган Фокс и Колсон Бейкер / Getty Images

Также их сфотографировали в самом ресторане. Пара сидела за столом и мило болтала весь вечер.

Меган Фокс и Колсон Бейкер / Getty Images

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