Сходили в зоопарк: Линдсей Лохан впервые показала своего полуторагодовалого сына

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан в 2022 году вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, с которым познакомилась в 2019 году в Дубае, где она проживает с 2014-го. В июле 2023-го у них родился сын Луай, которого актриса еще ни разу не показывала в Сети. Супруги ведут достаточно закрытую жизнь, они редко вместе выходят в свет.

instagram.com/lindsaylohan

Однако Линдсей решила сделать исключение и показать, как она провела выходные с семьей. Все вместе они сходили в зоопарк, фото оттуда Лохан опубликовала в Instagram.

instagram.com/lindsaylohan

На снимках полуторагодовалый Луай позирует с папой и мамой. Лицо мальчика родители не показывают.

instagram.com/lindsaylohan

instagram.com/lindsaylohan

instagram.com/lindsaylohan

Линдсей часто рассказывает в интервью, что ее муж Бадер всегда поддерживает ее во всех начинаниях и она счастлива в браке.

Ранее, напомним, красивая Линдсей Лохан снялась для глянца. Она стала главной звездой нового выпуска журнала Flaunt. На обложке она появилась в лаковой черной куртке и футуристических солнцезащитных очках от Courreges.

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