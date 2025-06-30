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- Шоу-бизнес
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Сходили вместе на базар: модель Барбару Палвин заметили с мужем во время покупок
Пару подловили папарацци, когда они занимались обычными делами.
31-летняя модель Барбара Палвин появилась 29 июня на улице в Лос-Анджелесе со своим мужем — актером Диланом Спроусом. Пара вместе посетила фермерский ярмарок, где купила ягоды и фрукты.
Красотка, которая прославилась как одна из звезд бренда Victoria’s Secret, надела для похода за продуктами белую рубашку, широкие синие джинсы, а также удобные кроссовки. Образ она дополнила сумкой-хобо черного цвета от Mansur Gavriel и солнцезащитными очками. Волосы Барбара заплела в две косички. Дилан оделся в подобном стиле, поскольку на нем была рубашка темно-синего цвета, коричневые котоновые брюки, кроссовки и очки. Также актер вез в руке удобную сумку на колесах, в которой были их с Барбарой покупки.
Напомним, что также неоднократно на ярмарке в Калифонии фотографировали актрису Дженнифер Гарнер, которая сама ходит за покупками. Она одна из немногих звезд, которые не стесняются появляться на улице в повседневной одежде, без причесок, макияжа и за обычными делами.