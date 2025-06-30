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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
447
Время на прочтение
1 мин

Сходили вместе на базар: модель Барбару Палвин заметили с мужем во время покупок

Пару подловили папарацци, когда они занимались обычными делами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Барбара Палвин

Барбара Палвин с мужем на шопинге / © Getty Images

31-летняя модель Барбара Палвин появилась 29 июня на улице в Лос-Анджелесе со своим мужем — актером Диланом Спроусом. Пара вместе посетила фермерский ярмарок, где купила ягоды и фрукты.

Красотка, которая прославилась как одна из звезд бренда Victoria’s Secret, надела для похода за продуктами белую рубашку, широкие синие джинсы, а также удобные кроссовки. Образ она дополнила сумкой-хобо черного цвета от Mansur Gavriel и солнцезащитными очками. Волосы Барбара заплела в две косички. Дилан оделся в подобном стиле, поскольку на нем была рубашка темно-синего цвета, коричневые котоновые брюки, кроссовки и очки. Также актер вез в руке удобную сумку на колесах, в которой были их с Барбарой покупки.

Барбара Палвин с мужем / © Getty Images

Барбара Палвин с мужем / © Getty Images

Напомним, что также неоднократно на ярмарке в Калифонии фотографировали актрису Дженнифер Гарнер, которая сама ходит за покупками. Она одна из немногих звезд, которые не стесняются появляться на улице в повседневной одежде, без причесок, макияжа и за обычными делами.

Дженнифер Гарнер / © Getty Images

Дженнифер Гарнер / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
447
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