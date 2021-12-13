Сходили вместе на шопинг: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека подловили папарацци

Знаменитости наслаждаются временем вместе и после своего воссоединения очень часто появляются на публике.

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека уже неоднократно фотографировали на прогулках в городе и светских мероприятиях, теперь звезд запечатлели и за совместным шопингом в магазине очков Lens Crafters, которые они пришли выбрать для дочери Лопес - Эммы.

Дженнифер была одета в серое пальто, свитер и широкие джинсы. Образ знаменитости дополнила черная сумка с короткой ручкой. Ее волосы были собраны в пучок. Она старательно выбирала обновку для дочери и, судя по фото, предлагала разные варианты.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

В руке у Лопес была очень интересная черная сумка.

Сумка Дженнифер Лопес / Getty Images

Эмма выбрала для похода в магазин оверсайз-лук, и у нее опять натуральный цвет волос, ведь не так давно девушка красила их в синий.

Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и Эмма / Getty Images

Бен выбрал многослойный лук, надев укороченное пальто-пиджак, джемпер, рубашку и футболку. Также на нем были черные джинсы и ботинки. Похоже, он тоже купил пару очков, отдав предпочтение авиаторам с черными линзами, которые сразу же надел после покупки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Напомним, Аффлек и Лопес возобновили свои отношения в апреле, спустя почти 17 лет после того, как они объявили о разрыве помолвки, и всего через несколько недель после того, как она порвала отношения со своим бывшим женихом, 46-летним Алексом Родригесом.

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