Сходили вместе на тренировку: дочерей Арнольда Шварценеггера запечатлели в Лос-Анджелесе

Девушки не забывают о спорте и регулярно ходят на тренировки.

Старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин летом прошлого года впервые стала мамой и уже полностью вернулась в форму, и, видимо, помог ей в этом спорт. 31-летняя девушка часто катается с отцом на велосипеде, а также занимается сквошем.

В понедельник она попала под прицел папарацци, когда шла к своей машине после тренировки. По дороге 31-летняя Кэтрин остановилась возле цветочной лавки со своей сестрой Кристиной - наверно, девушки ходят на тренировки вместе.

Кэтрин Шварценеггер / Getty Images

Кэтрин была одета в спортивные лосины, кофту с длинным рукавом и жилетку. На голове у нее была кепка, а на плече - сумка с ракеткой. 29-летняя Кристина предпочла зеленую толстовку, лосины и кроссовки.

Кэтрин Шварценеггер / Getty Images

Кстати, на днях Кэтрин опубликовала милое фото с сестрой и мамой на странице в Instagram. На руках она держала свою 9-месячную дочь Лайлу Марию.

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