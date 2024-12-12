Сходство есть: Венсан Кассель нарисовал свою беременную возлюбленную

57-летний актер Венсан Кассел уже больше года встречается с 28-летней австралийской моделью бразильского происхождения – Нарой Баптистой. Сейчас девушка беременна, для нее это будет первый ребенок, тогда как актер – отец трех дочерей. Деву и Леони ему родила его бывшая жена – актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони – модель Тина Кунаки.

В своем Instagram Венсан показал свой рисунок – на нем изображена его возлюбленная Нара. Как думаете, похоже?

instagram.com/vincentcassel

Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа". Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница – в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: Getty Images

Читайте также: