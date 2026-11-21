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В шестом выпуске романтического реалити-шоу «Холостяк-15» одна из участниц — Дарья Харитонова — решила по собственному желанию покинуть проект. Кстати, именно между Вячеславом и Дарьей произошел первый поцелуй сезона.

Интересно, что во время церемонии роз Холостяк хотел дать девушке розу и продолжить развивать их отношения. Однако Дарья сама пригласила его на откровенный разговор, во время которого сказала, что хочет покинуть реалити-шоу.

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Участница призналась, что ей нравится Вячеслав и она ценит его внимание и старания, однако ей было сложно смириться с тем, что мужчина одновременно ходит на свидания с другими девушками и пытается построить с ними отношения.

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Фото stb.ua

Поэтому Даря, несмотря на приятные эмоции от общения с Холостяком, решила не продолжать участие в шоу.

Такое решение стало неожиданностью для Холостяка, ведь он хотел и дальше развивать их отношения.

Напомним, именно Дарья Харитонова стала первой девушкой, которую Вячеслав Кравцов поцеловал в 15-м сезоне шоу «Холостяк».

Романтический момент произошел в пятом выпуске, вышедшем 13 ноября. Тогда Дарья вместе с Елизаветой Колношенко отправилась на двойное свидание с баскетболистом. Девушки соревновались на велотреке, а победительница получала право выбрать, как продолжится встреча. Дарья выиграла соревнование и выбрала отдых в SPA. Сначала Вячеслав провел время с Елизаветой во время массажа, а затем остался с Дарьей в бассейне. Именно там между ними произошел первый поцелуй сезона.

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Впрочем, несмотря на взаимную симпатию и романтическое развитие их знакомства, уже на следующей неделе Дарья решила поставить точку в этой истории.

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