Шокировала худобой: 73-летняя Вера Вонг позировала на красной дорожке в топе и юбке с пышной баской

Звезда модного мира и одна из самых известных дизайнеров свадебных платьев - 73-летняя Вера Вонг - появилась на церемонии вручения наград Fragrance Foundation Awards в Театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке.

Дизайнер своим образов в очередной раз удивила, а также роскошной внешностью и молодость. Также открытый наряд демонстрировал ее шокирующую худобу.

Она очень любит эффектный вещи и носит их несмотря на стереотипы относительно возраста. В этот раз на Вере был ансамбль состоящий из топа-бандо и длинной юбки со шлейфом.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Юбка также была декорирована черным фатином на подоле и бедрах в виде баски. Образ дизайнер дополнила только золотым браслетом, распущенными волосами и не выразительным макияжем.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

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