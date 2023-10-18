Шокировала публику: сестра супермодели Кейт Мосс вышла в "голом" платье на красную дорожку

25-летняя британская модель, светская тусовщица и сестра супермодели 90-х Кейт Мосс - Лотти - появилась среди гостей на церемонию вручения премии Glamour Women of the Year Awards 2023, которая состоялась в Лондоне. На этом светском мероприятии звезда продемонстрировала смелый образ, поскольку надела полностью прозрачное платье.

Наряд был из серой блестящей ткани и украшен аппликацией из розовых цветов. Также на платье были розовые ленты по бокам, который Лотти завязала в банты.

Дополнили образ макияж, прическа с легкими локонами, серебристый маникюр и золотистые босоножки, усыпанные стразами.

Лотти Мосс / Фото: Associated Press

Также среди звезд на мероприятии были певица Лили Аллен и актриса Холли Бейли. Премия присуждается выдающимся и вдохновляющим женщинам из самых разных сфер, включая развлечения, бизнес, спорт, музыку, науку, медицину, образование и политику.

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