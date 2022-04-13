Шон Пенн заявил, что готов взять оружие, чтобы бороться вместе с Украиной

61-летний голливудский актер говорит, что намерен вернуться в Украину.

В интервью Hollywood Authentic Шон Пенн сообщил, что уже сам готов взять в руки оружие, чтобы бороться вместе с Украиной против России в этой полномасштабной войне, развязанной РФ.

Шон как раз был в Украине в феврале, когда Россия начала свое вторжение. Он снимал документальный фильм Vice Studios о вторжении России в страну и рассказывал ранее в интервью, что бросил свою машину и вместе с двумя коллегами вынужден был пройти несколько миль пешком до польской границы, чтобы спастись от войны.

Шон Пенн / Getty Images

"Я был в Украине дважды. Я был в Мариуполе. Я был на передовой в Мариуполе в ноябре 2021 года, с тех пор он подвергся невероятному нападению со стороны русских в 2014 году. Я провел время в Киеве, во Львове. Люди вместе, как никогда раньше, и, как я уже сказал, это историческое наследие Зеленского, потому что он человек, который это сделал. У него никогда не отнять того, что он объединил украинцев для борьбы за свою страну", - говорит Пенн.

"На днях я был на заправке в Брентвуде и теперь думаю о том, чтобы поднять оружие против России. Что, черт возьми, происходит?" - спросил он, пишет Independent.

Шон Пенн / Getty Images

Пенн активно выступает в поддержку Украины и призывает США вложить все в поддержку страны и ее народа. Сам Шон и некоммерческая организация CORE (Community Organized Relief Effort), основанная актером в 2010 году, в настоящее время поддерживает украинских беженцев в Польше. Шон помогает, и продолжает снимать свой документальный фильм, который теперь уже, вероятно, будет совсем другим, чем он задумывался сначала.

Напомним, ранее Шон Пенн выступил с заявлением, чтобы Американская киноакадемия предоставила возможность выступить на премии "Оскар" Владимиру Зеленскому. Актер предлагал бойкотировать мероприятие, если этого не произойдет и добавил, что уничтожит свою награду. Церемония состоялась в ночь на 28 марта. На мероприятии Зеленский так и не выступил.

Шон Пенн / Associated Press

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