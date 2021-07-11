Шонн Пенн в компании красавицы-дочери и актрисы украинского происхождения вышел на дорожку в Каннах

Шонн Пенн в компании красавицы-дочери и актрисы украинского происхождения вышел на дорожку в Каннах

Сегодня на красной дорожке Каннского кинофестиваля появился Шон Пенн с дочерью Дилан и коллегой по цеху – актрисой Кэтрин Винник.

Трио позировали фотографам перед премьерой фильма "День флага" на 74-м международном кинофестивале в Каннах. 60-летний актер был в черном классическом костюме, белой рубашке и с черным тонким галстуком. Его 30-летняя дочь Дилан надела короткое черное платье со шлейфом и с широким, расшитым бисером поясом. Девушка обула черные босоножки на высоких каблуках и с бантиками, распустила длинные белокурые волосы, сделала насыщенный макияж с красной помадой на губах и надела серьги-висюльки.

Шон Пенн, Кэтрин Винник и Дилан Пенн / Associated Press

Кэтрин Винник - канадская актриса украинского происхождения - блистала в белом платье прямого силуэта с белым лифом, рукавами с разрезами и накидкой. Светлые волосы актрисы были также накручены локонами, на лице был легкий макияж в нюдовых оттенках.

Шон Пенн, Кэтрин Винник и Дилан Пенн / Associated Press

Шон Пенн, Кэтрин Винник и Дилан Пенн / Associated Press

Шон Пенн вместе с дочерью также появился на фотоколе этого же фильма. Тогда перед камерами Дилан появилась в короткой трикотажной кофте с белым ободком и белых широких брюках с высокой талией и цветочной вышивкой.

Шон Пенн и Дилан Пенн / Associated Press

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