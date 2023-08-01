Шорты или юбка: Ники Хилтон продемонстрировала два похожих образа за один день

39-летняя светская львица и младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - прогулялась в одиночестве по Нью-Йорке, но в двух кэжуал образах. Несмотря на то, вещи в ее нарядах были разными, образы звезды на самом деле очень похожи.

Первый лук знаменитости состоял из коротких джинсовых шорт, белой майки и черного блейзера.

На первый взгляд образ кажется очень простым, но аксессуары развеивают эту иллюзию, поскольку в руке она держала коричневую сумку от Hermes Birkin, цена которой составляет около 29 840 фунтов стерлингов (это около 40 тысяч долларов).

Фото: скриншот farfetch.com

Также на Ники были слингбэки от Chanel, солнцезащитные очки-авиаторы и массивное колье от Tiffany & Co.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Позже знаменитость опять вышла на прогулку. Ники заметили в районе Нохо и на ней была белая майка в мелкий рубчик и трендовая длинная джинсовая юбка. К наряду Хилтон добавила черно-белые слингбэки от Chanel, мини-сумку черного цвета от Hermes Kelly Pochette стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов (это около 25 тысяч долларов) и то же колье от Tiffany & Co.

Фото: скриншот farfetch.com

На глазах у нее были солнцезащитные очки, на руке часы от Cartier (такие же новит Меган Маркл, но только в золоте), а на плечи она накинула черный свитер.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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