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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1126
Время на прочтение
1 мин

Шот за шотом: американская певица во время выступления выпивала прямо на сцене

Рене Рапп не стеснялась употреблять алкогольные напитки перед своими поклонниками во время концерта.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Рене Рапп

Рене Рапп / © Associated Press

Американская звезда Рене Рапп выступила в эфире программы Today на канале NBC. Концерт прошел на площади Рокфеллера в Нью-Йорке. Перед зрителями она появилась в комфортном луке.

Рене Рапп / © Associated Press

Рене Рапп / © Associated Press

На девушке были черные спортивные штаны с белыми лампасами, черный топ и кожаная укороченная кремовая куртка на молнии. Рене распустила волосы, сделала макияж с бежевой помадой, украсила уши лаконичными серьгами и надела на лицо стильные черные очки.

Рене Рапп / © Associated Press

Рене Рапп / © Associated Press

А потом Рапп прямо на сцене без комплексов начала пить шот за шотом, пока поклонники с овациями благодарили ее за выступление.

Рене Рапп / © Associated Press

Рене Рапп / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
1126
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