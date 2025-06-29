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- Шоу-бизнес
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Шот за шотом: американская певица во время выступления выпивала прямо на сцене
Рене Рапп не стеснялась употреблять алкогольные напитки перед своими поклонниками во время концерта.
Американская звезда Рене Рапп выступила в эфире программы Today на канале NBC. Концерт прошел на площади Рокфеллера в Нью-Йорке. Перед зрителями она появилась в комфортном луке.
На девушке были черные спортивные штаны с белыми лампасами, черный топ и кожаная укороченная кремовая куртка на молнии. Рене распустила волосы, сделала макияж с бежевой помадой, украсила уши лаконичными серьгами и надела на лицо стильные черные очки.
А потом Рапп прямо на сцене без комплексов начала пить шот за шотом, пока поклонники с овациями благодарили ее за выступление.