Шот за шотом: американская певица во время выступления выпивала прямо на сцене

Рене Рапп / © Associated Press

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Американская звезда Рене Рапп выступила в эфире программы Today на канале NBC. Концерт прошел на площади Рокфеллера в Нью-Йорке. Перед зрителями она появилась в комфортном луке.

Рене Рапп / © Associated Press

На девушке были черные спортивные штаны с белыми лампасами, черный топ и кожаная укороченная кремовая куртка на молнии. Рене распустила волосы, сделала макияж с бежевой помадой, украсила уши лаконичными серьгами и надела на лицо стильные черные очки.

Рене Рапп / © Associated Press

А потом Рапп прямо на сцене без комплексов начала пить шот за шотом, пока поклонники с овациями благодарили ее за выступление.

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Рене Рапп / © Associated Press