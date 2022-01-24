В платье с пайетками и разрезом до бедра: шотландский актер продемонстрировал волосатые ноги

Джеймс Гиллан в женском наряде вышел на улицы Лос-Анджелеса.
Папарацци сфотографировали шотландского театрального актера Джеймса Гиллана на улице Лос-Анджелеса. Мужчина был одет в черное асимметричное длинное платье с высоким разрезом, через который он демонстрировал свои волосатые ноги.
Он также сверкал одним обнаженным плечом и ключицей.
Наряд Джеймс дополнил черными туфлями. Глаза он решил подчеркнуть серо-голубыми тенями на веках.
Очень странный получился образ у Гиллана. Интересно, куда он в нем ходил?
Кстати, позади Джеймса стоял мужчина в черном обтягивающем комбинезоне с фатиновыми волнами на плечах и с роскошным ожерельем на шее.
Напомним, на премьере фильма "Дом Гуччи" в Киеве мужчина появился в элегантном черном платье макси от Atelier Andre Tan с верхом-сеткой, украшенной кристаллами, и такими же рукавами.
Читайте также: