В платье с пайетками и разрезом до бедра: шотландский актер продемонстрировал волосатые ноги

В платье с пайетками и разрезом до бедра: шотландский актер продемонстрировал волосатые ноги

Джеймс Гиллан в женском наряде вышел на улицы Лос-Анджелеса.

Папарацци сфотографировали шотландского театрального актера Джеймса Гиллана на улице Лос-Анджелеса. Мужчина был одет в черное асимметричное длинное платье с высоким разрезом, через который он демонстрировал свои волосатые ноги.

Он также сверкал одним обнаженным плечом и ключицей.

Джеймс Гиллан / Getty Images

Наряд Джеймс дополнил черными туфлями. Глаза он решил подчеркнуть серо-голубыми тенями на веках.

Очень странный получился образ у Гиллана. Интересно, куда он в нем ходил?

Кстати, позади Джеймса стоял мужчина в черном обтягивающем комбинезоне с фатиновыми волнами на плечах и с роскошным ожерельем на шее.

Напомним, на премьере фильма "Дом Гуччи" в Киеве мужчина появился в элегантном черном платье макси от Atelier Andre Tan с верхом-сеткой, украшенной кристаллами, и такими же рукавами.

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