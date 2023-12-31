Шоу, которое хочется увидеть еще раз: Макс Барских анонсировал концерт на бис во Дворце спорта

Макс Барских анонсировал благотворительный концерт на бис во Дворце спорта, который запланирован на 17 мая 2024 года.

В начале декабря десять тысяч зрителей стали свидетелями самого масштабного шоу украинского артиста с самого начала полномасштабного вторжения. Концерт в поддержку первого украиноязычного альбома певца "Зорепад" для слушателей без преувеличения стал легендарным, а для Барских — квинтэссенцией музыкальных поисков и трансформаций за период длиной почти в два года.

Макс Барских/Прессслужба

"Все возможно, даже в такие моменты, когда кажется, что все потеряно. Совсем недавно я думал, что навсегда попрощался со сценой, но у судьбы на каждого из нас есть свой план. Я счастлив, что у меня есть возможность объединять людей, вдохновлять и быть полезным обществу. Поэтому жду каждого 17 мая на том же месте! До встречи во Дворце спорта", – прокомментировал Макс Барских.

Макс Барских/Прессслужба

Макс Барских/Прессслужба

Как и предыдущее выступление Макса, концерт на бис будет благотворительным, средства из которого будут направлены на целевые нужды украинских защитников.

Макс Барских/Прессслужба

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