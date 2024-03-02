Шоу оказалось под угрозой: зооактивисты сорвали показ Виктория Бекхэм в Париже

В Париже в рамках Недели моды британский модельер и супруга футболиста Дэвида Бекхэма - 49-летняя Виктория Бекхэм - провела показ новой коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 своего одноименного бренда. Но в это раз все было против женщины, поскольку практически перед шоу она сломала ногу и вынуждена передвигаться на костылях, а также ее долгожданное шоу было сорвано зоозащитниками организации Peta.

Бренд Виктории славится своими лаконичными и повседневными вещами, но также и первоклассными изделиями из кожи и именно это стало причиной протеста. Несколько женщин в черных брюках и белых футболках, и с плакатами "Животные - это не ткань" и "Вива веганская кожа", вышли на подиум, прежде чем их увела охрана.

Группа по защите прав животных Peta заявила, что, хотя бренд Бекхэм запретила использование меха и экзотической кожи в своих коллекциях, она по-прежнему использует кожу, в том числе телячью, говорится в издании CNN.

Протест на показе Виктории Бекхэм / Фото: Getty Images

"Никакая одежда или аксессуар не стоят того, чтобы жестоко зарезать и снять шкуру с чувствительного и умного животного", - заявила в своем заявлении вице-президент PETA по Европе Мими Бекечи. "Мы призываем Викторию Бекхэм вместо этого обратиться к этическим и экологически чистым инновациям, доступным сегодня, таким как высококачественная кожа, изготовленная из яблок, винограда, ананасов, грибов и многого другого", - добавила Бехечи.

Протест на показе Виктории Бекхэм / Фото: Getty Images

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