Шоу Victoria's Secret возвращается: стала известна дата премьеры и имя звездного хедлайнера

О том, что шоу вернется, заговорили еще весной этого года, но теперь известны подробности и даты.

Бренд нижнего женского белья Victoria's Secret прославился на весь мир своими ежегодными Fashion Show благодаря которым родились так называемые "ангелы" бренда. Девушки на протяжении многих лет выходили на подиум в роскошных комплектах, которые дополняли огромные ангельские крылья или целые декоративные конструкции.

Фото: Associated Press

Показы пользовались популярностью на протяжении длительного времени и сопровождались выступлениями известных артистов, в частности, на Victoria's Secret Fashion Show выступали Рианна, The Weeknd и Тейлор Свифт. Также благодаря этим самим шоу на весь мир прославились такие модели: Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Миранда Керр и Кэндис Свейнпол.

Но несмотря на успех, на протяжении многих лет бренд обвиняли и в чрезмерном эротизме, расовой ограниченности, узкой размерной сетке, фотошопе тел моделей и их чрезмерную худобу, ведь на самом деле носят их белье не супермодели с обложки, а обычные женщины. Современный мир таких ошибок Victoria's Secret уже не простил, что привело к потере популярности, падению продаж и рейтингов шоу. Переосмыслив прошлое и критику общественности бренд решил полностью изменить свою концепцию и отказаться от "ангелов". Вместо этого Victoria’s Secret запустила кампанию с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами.

Весной этого года компания объявила, что возвращает формат модных шоу, но они будут более инклюзивными. Теперь же стало известно, что выступит на шоу хип-хоп-исполнительница Doja Cat.

"Victoria's Secret всегда был для меня очень популярным брендом, и мне нравится, что я могу говорить об этом и сегодня. Быть частью такого глобального явления, как камбэк-шоу знакового бренда, - это невероятный опыт, - сказала она в недавнем интервью журналу Harper's Bazaar.

Бренд опубликовал небольшой тизер со звездой, а несколькими днями ранее обнародовал дату показа - 26 сентября. Судя по видео, в нем примет участие дочь супермодели 90-х Кейт Мосс - Лила Мосс, а также модель с витилиго Винни Харлоу и некоторые девушки, которые ранее уже сотрудничали с брендом. Шоу покажут в формате документального фильма на Amazon Prime Video.

Новый формат совершенно не будет похож на старые шоу Victoria's Secret, теперь это будет полнометражный фильм, получивший название Victoria's Secret World Tour. В программу войдет не только дефиле, но и закулисные кадры, личные истории и рассказ о новой инклюзивной стратегии бренда.

Интересно и то, что трансляция состоится на платформе Amazon, где также проходят трансляции прямого конкурента Victoria's Secret - бренда Рианны Savage X Fenty.

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