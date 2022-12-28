Шуба, костюм-тройка и соблазнительное декольте: участницы шоу "Холостяк-11" сходили на премьеру украинской комедии

Бывшие участницы романтического проекта первыми оценили фильм "Соседка".
В Киеве состоялся допремьерный показ украинской романтической комедии "Соседка", которую посетили участницы 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Анна Гузеева и Александра Миколюк.
Девушки выбрали для мероприятия стильные луки. Анна была одета в темно-серую шубу, белое трикотажное платье и черные сапоги на шпильках. Аутфит Гузеева дополнила коричневой сумкой.
Она сделала укладку с локонами, нежный макияж и украсила уши золотистыми круглыми серьгами.
На Александре был черный костюм-тройка, состоявший из жакета, жилета, прекрасно подчеркнувшего ее соблазнительное декольте, и брюк-клеш. Сверху красавица одела пальто в едва заметную полоску, которое было похоже на очень длинный маскулинный жакет.
В руке она держала сумку со стразами. Укладка, нежный мейкап и жемчужное ожерелье завершили образ Саши.
На премьере также побывали участница "Холостяка-12" Александра Погорелова и участник "Холостячки-2" Евгений Ковтуненко. Саша позировала в черной мини-юбке и бежевом джемпере, а Евгений — в бежевом пиджаке, черной водолазке и белых штанах.
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