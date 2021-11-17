Шуба, пайетки и накрашенные ногти: гламурный Джаред Лето на показе фильма "Дом Гуччи"

Шуба, пайетки и накрашенные ногти: гламурный Джаред Лето на показе фильма "Дом Гуччи"

Актер повторил свой эффектный наряд, но только в другом цвете.

Актеры, сыгравшие в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи", продолжают посещать премьерные показы картины в разных городах. 16 ноября показ состоялся в Нью-Йорке, в Джаз-центре Линкольна.

Джаред Лето появился перед фотографами в эффектном образе от Gucci. Актер был одет в золотистый гольф, расшитый пайетками, костюм с приталенным пиджаком и брюками клеш горчичного цвета, а также в золотистых ботинках на небольшом каблуке.

Джаред Лето / Associated Press

Завершили лук актера белый маникюр и шуба с искусственного меха, которую Джаред накинул на плечи.

Джаред Лето / Associated Press

Кстати, на премьере в Лондоне актер появлялся в похожем ансамбле, но только тогда его наряд был выполнен в голубом оттенке, а изюминкой образа стал клатч в виде сердца.

Джаред Лето / Associated Press

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