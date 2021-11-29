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Шумная вечеринка под Киевом: Жан Беленюк и Леся Никитюк зажгли под выступления MONATIK и WELLBOY

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Шумная вечеринка под Киевом: Жан Беленюк и Леся Никитюк зажгли под выступления MONATIK и WELLBOY

Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба

Знаменитости посетили пати в загородном комплексе .

В загородном комплексе NAVY состоялась шумная вечеринка LUX FM CHERRY PARTY. В этот вечер гостей радовали своими выступлениями MONATIK, WELLBOY и специальная гостья – автор хита Rampampam – Minelli, чьи песни собирают самые большие шазамы по всему миру.

MONATIK. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба / ©
MONATIK. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба
WELLBOY. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба / ©
WELLBOY. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба
WELLBOY. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба / ©
WELLBOY. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба
Minelli. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба / ©
Minelli. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба

Вечеринку посетили такие знаменитости: Жан Беленюк, Леся Никитюк, KOLA, KRUTЬ, Олимпия Вайтмусташ, Андрей Богдан, Елена Войченко, Андрей Черновол, Ирина Пикалова и другие.

Жан Беленюк. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба / ©
Жан Беленюк. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба
Олимпия Вайтмусташ. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба / ©
Олимпия Вайтмусташ. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба
Андрей Богдан. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба / ©
Андрей Богдан. Вечеринка CHERRY PARTY/Пресс-служба

Напомним, во время летнего сезона в загородном комплексе NAVY состоялись концерты NK, Jah Khalib, "Мумий Тролль", Alekseev, "Ляпис Трубецкой" и других. А этой зимой планируются новые высокотехнологичные концерты.

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