Шумная вечеринка под Киевом: Жан Беленюк и Леся Никитюк зажгли под выступления MONATIK и WELLBOY

Знаменитости посетили пати в загородном комплексе .
В загородном комплексе NAVY состоялась шумная вечеринка LUX FM CHERRY PARTY. В этот вечер гостей радовали своими выступлениями MONATIK, WELLBOY и специальная гостья – автор хита Rampampam – Minelli, чьи песни собирают самые большие шазамы по всему миру.
Вечеринку посетили такие знаменитости: Жан Беленюк, Леся Никитюк, KOLA, KRUTЬ, Олимпия Вайтмусташ, Андрей Богдан, Елена Войченко, Андрей Черновол, Ирина Пикалова и другие.
Напомним, во время летнего сезона в загородном комплексе NAVY состоялись концерты NK, Jah Khalib, "Мумий Тролль", Alekseev, "Ляпис Трубецкой" и других. А этой зимой планируются новые высокотехнологичные концерты.
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