Шведский актер вышел на дорожку в футболке с портретом Зеленского

Украину и ее президента Владимира Зеленского во время войны поддерживают во всем мире.
2 марта в Берлине состоялась премьера фильма Funeral for a Dog. Немецко-шведский актер и член княжеского Дома Сайн-Витгенштейн-Берлебург Август Витгенштейн вышел на дорожку в черной футболке, на которой был портрет Владимира Зеленского и подпись – Президент.
На этой же премьере, но только 1 марта, появился еще один актер фильма 40-летний Фридрих Мюке. На красную дорожку Мюке пришел в темно-синем костюме с двубортным пиджаком и в желтой рубашке-поло. Оказав таким образом свою поддержку Украине.
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