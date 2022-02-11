Сиара в платье с пикантным декольте блеснула формами на красной дорожке

Сиара в платье с пикантным декольте блеснула формами на красной дорожке

Певица Сиара всегда сопровождает своего супруга - игрока в американский футбол Рассела Уилсона – на спортивных мероприятиях и церемониях, посвященных спорту.

Вчера, 10 февраля, пара присутствовала на 11-й ежегодной церемонии награждения NFL Honors в YouTube Theater в Инглвуде, Калифорния.

На дорожке 36-летняя артистка появилась в платье от Roberto Cavalli из весенне-летней коллекции 2022 года, которое, как и многие наряды бренда, было весьма откровенным.

Сиара и Рассел Уилсон / Associated Press

Наряд прикрывал грудь Сиары широкими полосками, зажимался золотой фигурой пантеры на талии и был с высоким сексуальным разрезом. Певица дополнила образ сатиновыми босоножками на высоких каблуках. Образ артистка дополнила золотым украшением на шее, волнистой укладкой, вечерним макияжем, светлым маникюром и несколькими кольцами на пальцах.

Сиара и Рассел Уилсон / Getty Images

Ее супруг был в белой рубашке, черном галстуке-бабочке, бархатном смокинге и черных брюках, а также обул лаковые туфли на шнурках. На лице у мужчины были черные солнцезащитные очки. Пара выглядела очень эффектно.

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