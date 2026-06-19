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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Сидни Суини показала фото со своим возлюбленным

На днях бойфренд актрисы праздновал свой день рождения, и она решила поздравить его.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Сидни Суини

Сидни Суини / © Associated Press

28-летняя американская актриса Сидни Суини, получившая широкую известность благодаря сериалу Эйфория, опубликовала в своем Instagram несколько фото со своим возлюбленным — предпринимателем и музыкальным продюсером Скаутом Брауном, которому 18 июня исполнилось 45 лет.

На фото пара запечатлена в обнимку и во время танца. Актриса похвалила Брауна за его «самое большое сердце» и поблагодарила за то, что он снова заставил ее улыбнуться, в трогательном поздравлении с днем ​​рождения.

Сидни Суини и Скаут Браун

Сидни Суини и Скаут Браун

Сидни Суини и Скаут Браун

Сидни Суини и Скаут Браун

«…Спасибо за все танцы в гостиной и за то, что ты снова заставил меня улыбнуться. Хорошие мужчины встречаются редко. Такой мужчина, как ты, — это встреча на всю жизнь», — написала Сидни.

Сидни Суини и Скаут Браун

Сидни Суини и Скаут Браун

Отметим, Суини и Браун начали встречаться после знакомства на свадьбе Джеффа Безоса в июне 2025 года, а весной 2026 года официально подтвердили свои отношения в соцсетях.

Ранее, напомним, они уже попадали в объективы папарацци, когда шли на свидание.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
242
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