Сидни Суини показала фото со своим возлюбленным

Сидни Суини / © Associated Press

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28-летняя американская актриса Сидни Суини, получившая широкую известность благодаря сериалу Эйфория, опубликовала в своем Instagram несколько фото со своим возлюбленным — предпринимателем и музыкальным продюсером Скаутом Брауном, которому 18 июня исполнилось 45 лет.

На фото пара запечатлена в обнимку и во время танца. Актриса похвалила Брауна за его «самое большое сердце» и поблагодарила за то, что он снова заставил ее улыбнуться, в трогательном поздравлении с днем ​​рождения.

Сидни Суини и Скаут Браун

Сидни Суини и Скаут Браун

«…Спасибо за все танцы в гостиной и за то, что ты снова заставил меня улыбнуться. Хорошие мужчины встречаются редко. Такой мужчина, как ты, — это встреча на всю жизнь», — написала Сидни.

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Сидни Суини и Скаут Браун

Отметим, Суини и Браун начали встречаться после знакомства на свадьбе Джеффа Безоса в июне 2025 года, а весной 2026 года официально подтвердили свои отношения в соцсетях.

Ранее, напомним, они уже попадали в объективы папарацци, когда шли на свидание.

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