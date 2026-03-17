Сидни Суини показала милые фото со своей овчаркой Салли
Звезда опубликовала серию снимков со своим домашним любимцем.
28-летняя американская актриса Сидни Суини, прославившаяся благодаря сериалу «Эйфория», любит животных, и в апреле прошлого года она завела собаку породы немецкая овчарка. В своем Instagram она решила показать, как ее домашний любимец изменился за это время.
Такой собака по кличке Салли была в прошлом году.
А так она выглядит сейчас. Овчарка заметно выросла, и Сидни уже не может удержать ее на руках. Судя по фото, актриса берет ее с собой офис, где она занимается разработкой новых коллекций своего бренда нижнего белья Syrn.
«Прошлой весной мы говорили с подружкой о парнях и гуглили самых завидных холостяков. Конечно же, ничего хорошего не вышло. Она такая: „Ну и кого именно ты ищешь?“ Я подумала: „Хочу верного, любящего меня, веселого парня, который будет меня обнимать“. Она спросила: „О, так ты хочешь собаку?“ А я подумала: „Наверное, да“. Так я завела себе немецкую овчарку. И теперь у меня есть Салли, мой вечный парень», — рассказала однажды в интервью Суини.
Ранее Сидни Суини уже попадала в объективы папарацци в компании своей собаки. Это было после Met Gala 2025, когда актриса, в отличии от своих коллег, решила не посещать афтепати, а провести время с новым четвероногим другом.