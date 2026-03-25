Сидни Суини позировала в кружевном нижнем белье

Сидни Суини

28-летняя американская актриса Сидни Суини, прославившаяся благодаря сериалу «Эйфория», недавно запустила бренд нижнего белья Syrn, который уже набирает популярности. Первую партию новинок бренда раскупили за сутки. На новых фото в Instagram звезда позирует в новом комплекте бренда.

Она запечатлена в кружевном бюстгальтере, который эффектно подчеркивает ее грудь, и в поясе для чулок. «Еще немного новых фотографий нашей коллекции», — написала Сидни под фото.

Цены на белье от Суини стартуют от 19 долларов, а размерная сетка варьируется с XXS до 3X.

Отметим, без скандала запуск бренда не прошел. Одно из рекламных видео Сидни сняла возле легендарного знака HOLLYWOOD и в нем обвешала памятник бюстгальтерами своего бренда. Актриса и ее команда имели разрешение от FilmLA на съемки возле знака, однако у нее не было разрешения касаться его или подниматься на него.

Был ли составлен полицейский протокол за нарушение границ собственности и/или вандализм, не известно. Однако видео после огласки удалили.

