Сидни Суини рассылает букеты с трусами

28-летняя американская актриса Сидни Суини, получившая широкую известность благодаря сериалу Эйфория, недавно представила собственный бренд нижнего белья Syrn, который стремительно набирает популярность. Первая коллекция оказалась настолько востребованной, что была полностью распродана всего за сутки. Цены на изделия начинаются от 19 долларов, а размерная линейка охватывает широкий диапазон — от XXS до 3X, что делает бренд более доступным и инклюзивным для разных типов фигур.

Несмотря на уже высокий интерес к своему бренду Сидни решила пойти дальше и придумала нестандартный способ продвижения. Для привлечения новой аудитории актриса запустила оригинальную маркетинговую кампанию, которая быстро разошлась по соцсетям.

Она рассылает инфлуэнсерам экстравагантные букеты, которые состоят не только из цветов, а из нижнего белья — трусов, лифов и боди из новой коллекции. Такой креативный подход сразу привлек внимание и вызвал волну обсуждений. В Сети блогеры охотно делятся фотографиями таких необычных подарков.

Ранее, напомним, Сидни Суини сама снялась в новой промокампании своего бренда. Актриса позировала в кружевном нижнем белье.