Сидни Суини снова вляпалась в скандал, но на этот раз из-за бюстгальтеров

Актриса Сидни Суини запустила свой бренд нижнего белья Syrn и сама снялась в первой рекламной кампании. На фотографиях, которые появились в аккаунте бренда, девушка позировала в красивых комплектах из кружева в разных оттенках.

Цена белья варьировалась от 19 до 269 долларов, размеры бюстгальтеров были A-DDD/F, а нижнее белье — от XXS до 3X. Дизайн, стиль и сама рекламная кампания были удачными, ведь белье раскупили примерно за сутки, о чем актриса сама написала в соцсети.

Но без скандалов здесь снова не обошлось, ведь одно из рекламных видео Сидни сняла возле легендарного знака HOLLYWOOD и в нем обвешала памятник бюстгальтерами своего бренда. Актриса и ее команда имели разрешение от FilmLA на съемки возле знака, однако у нее не было разрешения касаться его или подниматься на него.

Голливудская торговая палата узнала о ситуации и направила письмо съемочной группе Суини, сообщило TMZ.

«Обратите внимание, что Голливудская торговая палата обладает правами интеллектуальной собственности на использование изображения знака Голливуда», — говорится в электронном письме. «Ни вы, ни продакшн не обращались за разрешением на использование изображений в коммерческих целях и не получали его». В письме далее отмечается: «Мы понимаем, что вы получили разрешение на съемки от FilmLA, сотрудники которой уверяют меня, что вас уведомили о требованиях по получению лицензии от Палаты перед съемками».

Председатель Голливудской торговой палаты также рассказал TMZ о ситуации. «Разрешение на это, как того требует закон, не было предоставлено», — подтвердили они.

На вопрос, будет ли составлен полицейский протокол за нарушение границ собственности и/или вандализм, ответа не последовало. Хотя бюстгальтеры сняли после вызвавшей неожиданность съемки, несколько видов нижнего белья остались. Также видео после огласки удалили.

