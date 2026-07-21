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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
275
Время на прочтение
1 мин

Сидни Суини в обтягивающем топе сверкнула пышным декольте

Звезда примерила комплект от своего бренда.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Сидни Суини

Сидни Суини

28-летняя американская актриса Сидни Суини, получившая широкую известность благодаря сериалу «Эйфория», опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых она запечатлена в мятном комплекте от своего бренда нижнего белья Syrn.

Сидни Суини

Сидни Суини

Обтягивающий топ эффектно подчеркнул пышные формы актрисы.

Сидни Суини

Сидни Суини

Сидни Суини

Сидни Суини

Отметим, Сидни официально запустила свой бренд в начале 2026 года. Проект получил мощную финансовую поддержку от инвестиционного фонда Coatue, в которую вложили средства миллиардеры Джефф Безос и Майкл Делл.

Сидни Суини

Сидни Суини

Первую коллекцию бренда раскупили за сутки, однако без скандала не обошлось. Одно из рекламных видео Суини сняла возле легендарного знака HOLLYWOOD и в нем обвешала памятник бюстгальтерами своего бренда. Актриса и ее команда имели разрешение от FilmLA на съемки возле знака, однако у нее не было разрешения касаться его или подниматься на него.

Ранее, напомним, Сидни Суини показала фото со своим возлюбленным.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
275
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