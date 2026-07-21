Сидни Суини в обтягивающем топе сверкнула пышным декольте

Сидни Суини

Реклама

28-летняя американская актриса Сидни Суини, получившая широкую известность благодаря сериалу «Эйфория», опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых она запечатлена в мятном комплекте от своего бренда нижнего белья Syrn.

Сидни Суини

Обтягивающий топ эффектно подчеркнул пышные формы актрисы.

Сидни Суини

Сидни Суини

Отметим, Сидни официально запустила свой бренд в начале 2026 года. Проект получил мощную финансовую поддержку от инвестиционного фонда Coatue, в которую вложили средства миллиардеры Джефф Безос и Майкл Делл.

Реклама

Сидни Суини

Первую коллекцию бренда раскупили за сутки, однако без скандала не обошлось. Одно из рекламных видео Суини сняла возле легендарного знака HOLLYWOOD и в нем обвешала памятник бюстгальтерами своего бренда. Актриса и ее команда имели разрешение от FilmLA на съемки возле знака, однако у нее не было разрешения касаться его или подниматься на него.

Ранее, напомним, Сидни Суини показала фото со своим возлюбленным.

Новости партнеров