Сидни Суини в очень тесном корсете разбросала в толпу пакеты с нижним бельем своего бренда

Сидни Суини / © Getty Images

Актриса Сидни Суини, с участием которой вышел недавно новый сезон сериала «Эйфория», посетила Stagecoach — большой музыкальный фестиваль кантри-музыки, который ежегодно проходит в США. Звезда во время выступления одного из исполнителей вышла на сцену и начала разбрасывать в толпу белье своего недавно запущенного в продажу бренда Syrn.

«Давайте достанем немного этих трусиков прямо здесь», — объявил диджей Diplo, приветствуя гостью.

Сидни Суини / © Getty Images

Таким образом она устроила и перформанс и рекламную кампанию, а также не осталось незамеченным и белое платье актрисы с рюшами, ведь надела она с таким тесным корсетом, который очень сильно затянул ее талию и грудь.

Образ Суини дополнила белыми сапогами от City Boots с тиснением под крокодила, а также бежевым пальто с бахромой и вышивкой.

Сидни Суини / © Getty Images

Напомним, что запуск ее бренда Syrn сопровождался скандалом, ведь Сидни и еще группа других представителей ее команды разбросали бюстгальтеры возле культового знака Hollywood, чем вызвали возмущение общества.

