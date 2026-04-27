Сидни Суини в очень тесном корсете разбросала в толпу пакеты с нижним бельем своего бренда
Ее неожиданный перформанс на сцене привлек много внимания, в частности из-за образа.
Актриса Сидни Суини, с участием которой вышел недавно новый сезон сериала «Эйфория», посетила Stagecoach — большой музыкальный фестиваль кантри-музыки, который ежегодно проходит в США. Звезда во время выступления одного из исполнителей вышла на сцену и начала разбрасывать в толпу белье своего недавно запущенного в продажу бренда Syrn.
«Давайте достанем немного этих трусиков прямо здесь», — объявил диджей Diplo, приветствуя гостью.
Таким образом она устроила и перформанс и рекламную кампанию, а также не осталось незамеченным и белое платье актрисы с рюшами, ведь надела она с таким тесным корсетом, который очень сильно затянул ее талию и грудь.
Образ Суини дополнила белыми сапогами от City Boots с тиснением под крокодила, а также бежевым пальто с бахромой и вышивкой.
Напомним, что запуск ее бренда Syrn сопровождался скандалом, ведь Сидни и еще группа других представителей ее команды разбросали бюстгальтеры возле культового знака Hollywood, чем вызвали возмущение общества.